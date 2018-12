Schonach Weihnachtliche Weisen und Geschichten

Schonach. Angesichts einer unglücklichen Wetterlage hatte sich die evangelische Kirchengemeinde zur Öffnung des neunten Fensters des Lebendigen Adventskalenders in den Gemeindesaal zurück gezogen – zu nass und zu windig war es draußen.

Pfarrer Markus Ockert zeigte sich erfreut, dass so viele Interessierte gekommen waren. Zunächst lasen Katharina Otto und Melanie Rombach die Geschichte der "Drei Bäume", die für ihr Leben nach der Fällung höchst unterschiedliche Träume hegten. Der erste Bum wollte eine Schatztruhe werden. Er wurde zu einer Vieh-Futterkrippe. Und eines Tages auch zur Schatztruhe, weil man ein Kindlein hineinlegte in Bethlehem, das wertvoller war als jeder andere Schatz. Der zweite Baum wollte ein Schiff werden – aus ihm wurde ein Fischerboot. Eines Tages aber wurde er so wichtig wie ein riesiges Schiff, als der Heiland es bestieg und vom See Genezareth aus dem Volk predigte. Der Dritte im Bunde wollte der "wichtigste Baum der Welt" werden. Er wurde ein Todesbaum, an dem Menschen für ihre Untaten bestraft wurden, dann aber sollte auch er der wichtigste Baum der Welt werden: Als Jesus an ihm gekreuzigt wurde. Im Anschluss ergriff der Pfarrer die Gitarre. Es wurden weihnachtliche Weisen angestimmt, es gab Glühwein oder Kinderpunsch und weihnachtliches Gebäck. Bilder aus den bisher geöffneten Fenstern, gestaltet von Franz Hör, gibt es im Internet.