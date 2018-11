Schonach Wegen Ölfilm im Kurpark wird ermittelt

Um 7.30 Uhr trafen sich 17 Kameraden am Samstag im Gerätehaus und machten sich erneut auf den Weg in den Kurpark. Dort war es am Vortag zu einer großflächigen Gewässerverunreinigung gekommen. Über Nacht konnte ein Teil des Ölfilms durch die ausgebrachten Bindemittel und Ölsperren aufgenommen werden, diese wurden durch neue ersetzt, zusätzlich wird nun der restliche Ölfilm an einer Stelle des Weihers zusammengetrieben und dort mittels Wassersauger in bereitstehende Fässer gepumpt.

Da nicht sicher gestellt ist, ob sich weiteres Öl im Seitenbereich des Turntalbaches löst, bleiben die nächsten Tage die beiden Ölsperren bestehen, informiert Kommandant Dirk Schuler. Die Freiwillige Feuerwehr Schonach wurde mit Material in Form von Ölbindemittel Schläuchen von den Feuerwehren Schönwald und Furtwangen-Schönenbach unterstützt. Die Arbeiten am Samstag dauerten bis 15.30 Uhr an.

Die bisherigen Ermittlungen der zuständigen Behörde, von Feuerwehr und der Polizei ergaben, dass die Dieselreste über ein Zuflussrohr unterhalb der Fußgängerbrücke nahe einer Firma eingeströmt seien. Die Polizei, Fachbereich Gewerbe/Umwelt, hat die Ermittlungen übernommen, informiert Polizeipressesprecher Thomas Kalmbach. Die genaue Ursache für die Gewässerverunreinigung sei noch nicht bekannt, aber im Bereich des genannten Zuflussrohres zu suchen. Die Ermittlungen dauern noch an.