Einen laut Bauamt typischen Wasserrohrbruch beseitigte die Firma aquavilla am Donnerstag in der Schwarzwaldstraße 1 in Schonach. Das Unternehmen betreut die örtliche Wasserversorgung der Gemeinde. Während der Arbeiten war die Straße Richtung Grund kurzzeitig gesperrt. Foto: Börsig-Kienzler