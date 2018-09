Schonach Wanderung zu Kunst am Rohrhardsberg

Schonach. Die Tour führt im Natura 2000 Gebiet am Rohrhardsberg durch stille Wälder, vorbei an den Schwarzwaldhöfen Ochsen- und Ramselhof mit Wiesen und Weiden und bietet immer wieder schöne Ausblicke, bevor es zum alten Schulhaus am Rohrhardsberg geht, wo die Künstlerin wohnt. Zunächst lassen die Teilnehmer bei Kaffee und Kuchen die künstlerische Umgebung wirken, bevor Gabi Hoppe-Todt eine Führung anbietet. "Lassen Sie sich von den außergewöhnlichen Kunstwerken im Garten inspirieren, bevor es im Atelier verschiedene Aquarelle aus der näheren Umgebung oder von Reisen zu erleben gibt", wirbt die Tourist-Info Schonach. Anschließend wird ein Zwiebelkuchen serviert, um gestärkt über die wilden Elzfälle zurück zum Ausgangspunkt wandern zu können. Anmeldung ist bis 25. September bei der Tourist-Info Schonach, Telefon 07722/96 48 10 oder info@schonach.de möglich. Treffpunkt ist um 13 Uhr beim Wanderparkplatz Mühlebühl an der L 109. Die Wegstrecke ist 7,5 Kilometer lang. Die Kosten betragen zwölf Euro inklusive Verpflegung. Die Führung hat Natur- und Gästeführerin Ingrid Schyle inne. Die kulinarische Begleitung übernehmen Ilse und Wolfgang Behrendt. Gutes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung und Getränke für unterwegs sind erforderlich.