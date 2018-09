Schonach Wanderung mit viel Genuss

Schonach. "Für mich ist das die schönste Genusswanderung", erklärte Ilse Behrendt. Sie verbinde eine schöne Wanderstrecke mit kulinarischen und künstlerischen Aspekten. Dazu summierte sich ein warmer Herbsttag mit angenehmen Wandertemperaturen. Vom Mühlebühl aus begleitete Ingrid Schyle die Gruppe über den Ochsen und dem Ramselhof zum Künstleratelier im alten Rohrhardsberger Schulhaus.

Auf dem Ramselhof überraschte Hilde Hettich und Tochter Stefani die Wandergruppe. Hilde Hettich war selbst schon bei verschiedenen Touren von Ingrid Schyle dabei und freute sich, die Wanderer mit einem Schnaps zu überraschen. "So was passiert dir doch nur in Schonach", war Ingrid Schyle vom unplanmäßigen Zwischenstopp erfreut.

Im Garten von Gabriele und Detlef Hoppe wurden sie von Ilse und Wolfgang Behrendt zum Kaffeeplausch erwartet. "Regionaler geht es nicht", beschrieb Ilse Behrendt ihre Speisen. Mit einer fruchtigen Apfel-Pflaumentorte wurde die Kaffeestunde zum Herbstgenuss.