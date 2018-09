Schonach. Eine Wanderung mit viel Spiel und Spaß für die ganze Familien unter dem Motto "Kennt ihr schon Hansi Holzknecht?" startet am Dienstag, 18. September, um 14 Uhr bei der Tourist-Information Schonach, Hauptstraße 6. Der Wald um Schonach hat Spannendes zu bieten. Auf dem Naturerlebnispfad gilt es Aufgaben zu lösen, um das Prädikat Juniorförster zu bekommen. Dazwischen gibt es Spiele, naturpädagogische Aktionen und viel Interessantes zum Thema Wald. Anmeldungen bis um 12 Uhr bei der Tourist-Info, Telefon 07722/ 96 48 10 oder per E-Mail an info@schonach.de möglich.