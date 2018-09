Schonach. Der Jahrgang 1938 hat im September gleich zwei Termine. Am Samstag, 8. September, treffen sich die Schulkameraden um 14 Uhr auf dem Schwanenplatz zu einer kleinen Wanderung. Je nach Wetterlage kehren sie anschließend zwischen 15 und 16 Uhr in der Gaststätte Volltreffer im Obertal ein. Bei Kaffee, Kuchen und einem schmackhaften Vesper können sich die ehemaligen Mitschüler dann an ihre Schulzeit erinnern oder über heutige Erlebnisse austauschen. Wer nicht so weit wandern will, kann auch gleich zum gemütlichen Beisammensein ins Gasthaus fahren. Am Samstag, 29. September, trifft sich der Jahrgang um 18.30 Uhr in der Urbanskirche zum Gottesdienst für die verstorbenen Schulkameraden.