Schonach. Zu einer Wanderung auf dem Genießerpfad U(h)rwaldpfad Rohrhardsberg wird am Mittwoch, 12. September, eingeladen. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr am Wanderparkplatz Mühlebühl an der L 109. Anmeldung ist möglich bis 11. September, 12 Uhr, bei der Tourist-Information Schonach, Telefon 07722/96 48 10. Die Kosten belaufen sich auf zwölf Euro inklusive Picknick, Kinder bis zwölf Jahre bezahlen vier Euro. Bitte Rucksack mit etwas Platz, Sitzunterlage und Getränke für unterwegs und für das Picknick mitbringen. Gutes Schuhwerk, wetterangepasste Kleidung und eventuell Stöcke sind notwendig. Wanderführerin und kulinarische Begleitung ist Natur- und Gästeführerin Ingrid Schyle. Die Wanderung findet ab sechs Personen statt.