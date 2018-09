Schonach Wandertouren für jedes Alter

"Naturerlebnis für Familien" bietet Michaela Weber an. Dies ist eine kurze Wanderung in gemäßigtem Tempo und diversen Stopps für Naturbeobachtungen und zum Spielen für die Kinder. Die Tour ist nicht kinderwagengeeignet. Doris Hug führt die Gäste zu den "Elzfällen und Blindestein".

Ein kreatives Mitmachangebot für Jung und Alt unter dem Thema "Was versteckt sich in der Waldbox" bieten Jo-Anne Steinle und Ingrid Schyle an.

Monika Schwarz lädt zu einer kleinen gemütlichen Erkundungsrunde rund um das Lifthäusle ein. Dabei wird alles betrachtet, was grünt und blüht.

"Wer lebt in der oberen Elz" zu dieser Forschertour lädt Doris Hug ein, dafür sind Gummistiefel von Vorteil.

Das Lift- und Wanderhäusle am Rohrhardsberg ist am Sonntag, 23. September, ab 9.30 Uhr geöffnet und bietet ein uriges Bauernfrühstück, Stockbrotteig und Grillgut zum selbst grillen. Wie gewohnt gibt es Vesper, Kaffee und Kuchen.