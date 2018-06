Schonach Wandern zu Steinen

Die Schonacher Schalensteine sind mystische Opferstätten und geheimnisvolle Zeugen der Zeitgeschichte, welche rund um den Ort in außergewöhnlich großer Anzahl zu finden sind. Es bleibt der Fantasie des Betrachters überlassen, welche Deutung für ihn glaubwürdig ist. Der Treffpunkt ist die Tourist-Information Schonach. Die Wegstrecke beträgt drei Kilometer und ist kostenlos. Gutes Schuhwerk ist bei dieser Wanderung erforderlich.

Die Anmeldung ist bis um 12 Uhr am Mittwoch, 13. Juni, bei der Tourist-Info Schonach unter der Telefonnummer 07722/96 48 10 oder per E-Mail an info@schonach.de möglich. Die Schalensteinfreunde freuen sich auf eine rege Teilnahme. Die Wanderung wird ab vier Personen durchgeführt.