Schonach Wanderer erleben den Wald

Schonach. Eine Walderlebniswanderung rund um das Thema Baum bietet die Natur- und Gästeführerin Ingrid Schyle zusammen mit dem Forstwirt und Waldbesitzer Herbert Fehrenbach am Mittwoch, 5. September, rund um Schonach an. Treffpunkt ist um 13.30 Uhr bei der Tourist-Information Schonach in der Hauptstraße 6.