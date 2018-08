Schonach Wanderer erkunden Orte an der Mosel

Schonach. Die Ortsgruppe startete mit 48 Teilnehmern zum ersten Reiseziel nach Hofweier zu einem gemeinsamen Frühstück. Bei Sonnenschein ging die Fahrt weiter ins Weindorf Alken an der Mosel, in dem die Teilnehmer Zeit zur freien Verfügung hatten und so die Moselpromenade genießen konnten. Anschließend bezogen sie das Hotel in Burgen an der Mosel.

Am nächsten Tag begleitete eine ehemalige Weinkönigin die Gruppe bei der Wanderung durch die Reben an den Steilhängen. An vielen Stationen erklärte sie die Arbeit an den Rebstöcken bis zur Ernte. Die Rebanlagen an den Steilhängen waren eine Augenweide. Bewundernswert fanden die Gäste aus dem Schwarzwald, wie viel Idealismus und Handarbeit dahinter steht. Eine Weinprobe mit Winzervesper bildete den Abschluss dieser Führung.

Weiter ging es nach Koblenz zum Dreiländereck, an dem die Mosel in den Rhein mündet. Am Samstag begleitete eine Reiseleiterin die Schonacher Gruppe. Die Fahrt ging zuerst durch die wunderschöne Landschaft der Eifel in die Nähe des Nürburgrings. Den Ausführungen der Reiseleiterin war zu entnehmen, wie wichtig der Nürburgring für die Region ist und welche Bedeutung er hat. Einen Aufenthalt gab es in Bernkastel-Kues. Die Besucher bewunderten die schöne Altstadt mit kleinen Gassen und Fachwerkhäusern. Früher war die 6500 Einwohner zählende Stadt bekannt durch den Weinhandel, heute lebt sie vorwiegend vom Weinbau und dem Tourismus. Im Weindorf Ernst genossen die Teilnehmer ein Vesper mit Mosel-Schinken, der in der Region als eine mit dem Schwarzwälder Schinken vergleichbare Spezialität gilt.