Schonach Vorbereitungen für die Fasnet laufen

Sechs Tage später folgt bereits der nächste Akt. Die Lenzkricher Dengele feiern ihr 150-jähriges Bestehen. Sind rund 50 Mitglieder der Narrenzunft am Samstagabend noch als Zuschauer am Rande, so zeigen am Sonntag um die 130 Geißenmägde und -meckerer ihre prächtigen Häser beim Jubiläumsumzug – tatkräftig unterstützt durch die Kurkapelle Schonach.

Eine Tradition ist es am "Fasnetsamschdig" bei der Patenzunft in Oberwinden am Nachumzug teilzunehmen. Dieses Jahr sogar zur Feier des 50. Fürst Erich Feuerwerks. Am Rosenmontag geht es nach Bad Dürrheim. Für alle Fahrten sind noch wenige Karten erhältlich.

Für die gesamte Narrenzunft war dieses Jahr die Verschnaufpause deutlich kürzer als gewohnt, hatte man doch erst im Oktober ein gigantisches Unterfangen erfolgreich gemeistert: Den 74. Narrenkonvent des VON – zur Hauptversammlung des Verbands oberrheinischer Narrenzünfte kamen rund 500 Besucher zwei Tage nach Schonach. Nichtsdestotrotz laufen im Narrenrat die Vorbereitung auf die "fünfte Jahreszeit" auf Hochtouren. Neben dem Schreiben illustrer Geschichten für das Narrenblättli von Martin "DT" Schmidt, sind alle Akteure vor allem mit der Planung ihrer Auftritte für den Zunftabend am 23. Februar beschäftigt.