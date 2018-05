Schonach Volksmusikband tritt im Haus des Gastes auf

Das Jahr 2018 fühlt sich gut an für das "Nockalm Quintett". "Die Nockis", wie sie von ihren Fans liebevoll gerufen werden, wurden kürzlich mit dem SMAGO Award als erfolgreichste Schlagerband aller Zeiten in Österreich und von einer bekannten Zeitschrift als beliebteste Volksmusikgruppe in Deutschland ausgezeichnet.

Nun gelang den "Nockis" erstmals auch der Sieg beim wichtigsten österreichischen Musikpreis, dem Amadeus Austria Music Award, in der Sparte Schlager und Volksmusik.

Für Gottfried Würcher und seine Bandkollegen ist dies eine ganz besondere Freude. "Wir sind über 30 Jahre unterwegs und haben eine unglaublich treue Fangemeinde, die sich quer durch alle Generationen zieht. Wir können nur danke sagen an diese Menschen, die das alles erst möglich gemacht haben".