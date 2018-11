Schonach Vier Tage in der Metropolstadt

Abends besuchte die Klasse den ältesten Biergarten Münchens. Dank der sommerlichen Temperaturen war dies ein tolles Abendvergnügen.

Die Exkursion am vorletzten Tag führte die Schüler in die KZ-Gedenkstätte nach Dachau. Ebenso stand am Nachmittag der Besuch des KZ-Dokumentationszentrums und der Besuch des Olympiaparks auf dem Programm.

Am letzten Tag besichtigte die Klasse noch das Deutsche Museum. Alles in allem war es eine sehr interessante und abwechslungsreiche Klassenfahrt, die allen Spaß gemacht hat, wie die Gruppe befand.