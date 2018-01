Schonach Vielversprechender Ausblick auf 2018

Sie freute sich schon auf die Highlights in 2018, nannte hier das Weltcupfinale in der Nordischen Kombination, das Dorffest und die Einweihung des Kurparkes. Überhaupt würde sich 2018 ebenfalls wieder einiges bewegen: Sie nannte hier die Sanierung der Untertalstraße, Arbeiten an der Dom-Clemente-Schule, Gewerbe- und Wohngebiete, den Kindergarten oder die Wintersportanlagen am Winterberg. Insgesamt, so zeigte sie sich gewiss, sei Schonach attraktiv, biete mit seinen Wander- und Radwegen, Flow-Trail, Schwimmbad, Wintersportanlagen und nicht zuletzt dem neu gestalteten Kurpark viele Attraktionen. Natürlich würde man auch gerne noch viel mehr Anstoßen, aber Personalressourcen und vor allem die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zeigen hier die Grenzen auf. Ein großes Problem sei nach wie vor die Ärztliche Versorgung – noch immer hatte sich kein Arzt gefunden, der in Schonach praktizieren wolle, so Burger. Abschließend dankte sie dem Bürgermeister, den Gemeinderatskollegen, der Verwaltung und vor allem den Vereinen und deren Mitgliedern für das Geleistete im vergangenen Jahr. Gemeinsam werde man auch in Zeiten des gesellschaftlichen Wandels vielen schaffen.