Schonach Verfolgungswahn: Mann will Volksbank nicht verlassen

Schonach - Zu einem Polizeieinsatz kam es am Dienstagvormittag in der Volksbank-Filiale in Schonach. Doch der Grund war nicht etwa ein Banküberfall. Wie von Polizeipressesprecher Thomas Kalmbach zu erfahren ist, wurde der Polizeieinsatz durch einen Mann aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis ausgelöst, der vermutlich unter Verfolgungswahn leide.