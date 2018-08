Schonach Vandalen werfen Sitzbank inden Blindensee

Schonach (rtr). Erst Mitte August war die Blindenseesäule aufgebrochen worden, hatte Ilse Behrendt, zweite Vorsitzende des Schonacher Schwarzwaldvereins, damals berichtet. Nun weist sie auf einen erneuten Fall von Vandalismus hin. Demnach sei Wanderern am Samstagnachmittag aufgefallen, dass eine Sitzbank in den See geworfen worden war. Außerdem sei die Broschürensäule mit Unrat gefüllt gewesen. "Ich vermute, es war ein Racheakt, da man nicht ans Geld kam bei der Säule", glaubt Behrendt, dass es sich bei beiden Vorkommnissen um den oder die gleichen Täter handelt. Noch am Samstagabend war die Bank von den beiden Wegewarten des Vereins mit großer Mühe und mit Hilfe von Seilen geborgen worden, dankt sie für deren Einsatz. Anschließend musste die Bank repariert werden.