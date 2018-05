Schonach Ute Spath besonders geehrt

Bei der Jahreshauptversammlung des Turnvereins Schonach konnte der Vorsitzende Philipp Kuner auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückblicken.

Schonach. Sowohl im Leistungs- und im Breitensport waren die Vereinsmitglieder unterwegs, außerdem wurden der Zusammenhalt und die Geselligkeit gepflegt. Gemeinsam aktiv zu sein und sich sportlich zu betätigen, das verbinde, erklärte Philipp Kuner. Er wies auf die Teilnahme am Deutschen Turnfest in Berlin, dem Landeskinderturnfest in Konstanz und dem Gaukinderturnfest in Schiltach hin. Er betonte die erfolgreiche Beteiligung der Jungturner an den "Jugend trainiert"-Wettbewerben und über 130 absolvierten Sportabzeichen.

Ebenfalls erwähnte er das Raumschaftsturnier, das in diesem Jahr wieder im Juli stattfinden soll. Zu den Vereinshöhepunkten zählte er die Nikolausfeier, den bunten Abend und kommentierte die Leistungen der aktiven Turner in der Landesliga. Außerdem wies Philipp Kuner auf das um ein Ballett bereichertes Kursangebot hin.