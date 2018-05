Schonach. Der Schwarzwaldverein Schonach beteiligte sich am großen Wandertag in Königsfeld mit einer Mühlenwanderung. Seit längerer Zeit bestand zwischen Schonach und Königsfeld eine Freundschaft. So starteten die Wanderer beim schönsten Wetter gemeinsam vom Eichhörnchen-Wegweiser am Doniswald in Richtung Burgruine Waldau. Beim Schmiedshof legten sie eine Mittagspause ein, wo viele kulinarische Köstlichkeiten angeboten wurden. Bei der Untere Mühle erwartete die Wanderschar eine Besichtigung der Mühle und eine musikalische Unterhaltung. Beim Rathaus in Burgberg gab es noch Kaffee und Kuchen, bevor die Gruppe in Königsfeld wieder ankam. Alle waren sich einig: Es war ein sehr schöner Tag.