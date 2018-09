Schonach Und am Ende gibt es nur Gewinner

Erstmals fand die Verleihung der "Sterne des Sports" auf regionaler Ebene im Mekka des hiesigen nordischen Skisports statt: der Skisprungschanze in Schonach. 15 Vereine hatten sich in diesem Jahr mit ihrem gemeinnützigen Engagement am Wettbewerb beteiligt.

Schonach. Die Organisatoren sind sich einig, dass es bei diesem Projekt am Ende nur Gewinner gibt. "Wir wissen beide, wie wichtig das Ehrenamt für den Breitensport ist", lobten der Vorstandsvorsitzende Manfred Kuner und das Vorstandsmitglied Martin Heinzmann von der Volksbank Mittlerer Schwarzwald direkt zu Beginn die anwesenden Vereinsmitglieder.

Auch bei der diesjährigen Bewerbungsrunde war man wieder auf eine tolle Resonanz der Klubs und Gemeinschaften gestoßen, was deren wachsendes Angebot für die Gemeinschaft noch mehr verdeutlicht. So seien das Geld und die Mühe bei den Vereinen sehr gut angelegt. Im Anschluss an die Begrüßung stellten die 15 Teilnehmer ihre Projekte den weiteren Bewerbern kurz vor.