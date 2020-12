Schonach Umstürzender Baum verletzt Langläuferin

Schonach. Die Frau wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, wie das Polizeipräsidium Konstanz mitteilte. Starke Schneefälle am Montagmorgen hatten zu einer gefährlichen Last auf den Bäumen und in den Wäldern geführt. Als die 54-Jährige um die Mittagszeit beim oberen Skiparkplatz unterwegs war und an einen rund acht Meter hohen, aber dünnem Laubbaum vorbeikam, fiel dieser plötzlich um. Neben dem Rettungsdienst kamen die Schonacher Feuerwehr und die Bergwacht Furtwangen der Frau, die ansprechbar war, sofort zu Hilfe. Da die Feuerwehr weitere Schneebrüche befürchtete, sperrte sie die Zufahrt zum Skiparkplatz vorsorglich.