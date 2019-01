Rechtzeitig zum Wochenende bietet die Gemeinde Schonach nun auch eine Anfänger- und Übungsloipe im neuen Kurpark. Pistenbullyfahrer Benny Duffner hat sich alle Mühe gegeben, um hier eine attraktive Loipe in den Kurpark zu legen. Mit der kleinen Walze von Michael Dold vom Skiverleih Hör’s SkiBox war dies möglich. In Ortsnähe und Nähe zum Sportgeschäft Hör als Ausleiher von Skisportartikeln kann das Langlaufen probiert werden. "Mit dieser neuen Attraktion machen wir den Kurpark im Winter attraktiv", so Bürgermeister Jörg Frey. Foto: Gemeinde