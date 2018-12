Schonach Übernahme der Jagdgenossenschaft bewilligt

So laufen die Pachtverträge für die Jagdbezirke I und II zum 31. März kommenden Jahres aus, weshalb am 27. November eine nichtöffentliche Versammlung der Jagdgenossen stattfand, bei der die Übernahme der Jagdgenossenschaft durch den Gemeinderat beschlossen wurde. Die Aufgaben der Versammlung und des Gemeinderats wurden dabei in einer Satzung festgemacht, die sich im Wesentlichen an der Mustersatzung des Gemeindetags anlehnt. Aufgrund gesetzlicher Änderungen könne aber die Verwaltung der Genossenschaft nur noch befristet auf sechs Jahre übertragen werden. Der Gemeinderat beschloss einstimmig, die Verwaltung zu übernehmen und den Bürgermeister als Jagdvorstand einzusetzen.

Frey gab danach Gründe an: Wohl würden die Mehrzahl der Jäger ihre bisherigen Jagdbögen weiterführen, jedoch seien zwei Jäger wohl nicht weiter interessiert. Daher würde der Jagdbezirk I mit seinen drei Jagdbögen und einer Gesamtfläche von 555 Hektar im Gesamten ausgeschrieben, die Jagdpacht in Höhe von bisher 3,5 Euro je Hektar wolle man beibehalten. Ebenso soll der Jagdbezirk II (Fläche gesamt 717 Hektar) auf der Basis der bisherigen Einteilung, also Jagdbogen ein bis vier ausschreiben. Die Jagdbögen eins und zwei würden wie bisher je Hektar sieben Euro kosten, die Bögen drei und vier je 5,50 Euro. Die Jagdbezirke sollen öffentlich und in einer Fachzeitschrift ausgeschrieben werden. Je nach Bewerberlage werde über die Zusammenlegung oder Änderung der Jagdbögen gesprochen werden.

Helmut Kienzler (FWV) wollte wissen, wie es um die teils schwerwiegenden Schäden durch Wildschweine stehe – diese seien wohl sehr belastend für die Jäger. Die Jagdspezialistin der Gemeinde, Franziska Leutholf, betonte jedoch, dass die Schadenregulierungen zwischen Pächtern und Grundstückseigentümern stets in gegenseitigem Einvernehmen geregelt würden. Günter Herr (FWV) fände es eine gute Idee, einen Teil der Jagdpacht für Schadensregulierungen zurück zu behalten im Sinne einer Solidargemeinschaft.