Schonach Über Wikinger und Tapas

Appetitliches Plakat

Daud Khalaf und Guillermo Diaz Terradez beschäftigten sich in ihrer fachorientierten Projektprüfung mit spanischen Tapas. Obwohl der Dritte in der Gruppe wegen Krankheit ausfiel, präsentierten die beiden Neuntklässler ihr Projekt auf interessante Weise. Anhand einer Karte der Iberischen Halbinsel konnten sie aufzeigen, welche Tapas wo beheimatet sind. So unterscheiden sich die "Paellas" im Inland deutlich von der an der Küste. Im Landesinneren gehöre Kaninchenfleisch fast unabdingbar dazu, an der Küste sind es Meeresfrüchte.

Sehr appetitanregend präsentierten die beiden Schüler ihre Ergebnisse. Sie haben alle vorgestellten Tapas zubereitet, um sie für das Plakat zu fotografieren. Daud als Moslem ein kleines Problem mit dem Probieren hatte: Viele Zutaten für die spanischen Vorspeisen basieren auf Schweinefleisch, beispielsweise Hackbällchen, Pata negra oder die diversen spanischen Schinken.

"Es gab auch andere Präsentationen. Diese beiden waren mit die besten, auch wenn Guillermo fürchterlich nervös war", sagte Schulleiterin Sabine Emde abschließend schmunzelnd.