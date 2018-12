Schonach Turnverein öffnet 19. Adventsfenster

Schonach. Abwechslungsreich, familiär und in herzlicher Atmosphäre wurde das Adventsfenster am Schonacher Turntreff am Donnerstagabend geöffnet. Rund 60 Bürger und Vereinsmitglieder waren zum "Nikolaus-Türchen" gekommen.

Der Turnverein Schonach ist ein Verein für Jung und Alt, dies ließ sich an den Besuchern und dem Programm deutlich erkennen. Der Vorsitzende Philipp Kuner öffnete das Türchen, musikalisch begleitet von Madlen Wernet an der Klarinette, Luisa Willmann an der Querflöte und Hannah Kimmig am Alt-Saxofon. Die drei jungen Damen trugen passend zur Vorweihnachtszeit "Lasst uns froh und munter sein", "Fröhliche Weihnacht überall" und "Tochter Zion" vor.

Während sie ihr erstes Stück spielten, vernahm man eine kleine Glocke, die langsam näher kam und am anderen Ende des Schulhofs schritten im schwachen Lichtschein einer Laterne zwei Gestalten auf die Besucher und die Musikerinnen zu. Es waren der Nikolaus (verkörpert vom Ehrenvorsitzenden Roland Faller) und sein Begleiter, Knecht Ruprecht (dargestellt von Helmut Schuler).