Der Turnverein Schonach lässt sich stets ein abwechslungsreiches und sehenswertes Programm für seine Bunten Abende einfallen. Diesmal stehen sie unter dem Motto "Wir sind kuntergrau – dunkelbunt". Ein Hingucker ist auch das aufwendig gestaltete Plakat, das für die beiden Veranstaltungen am Freitag, 26. Januar, und Samstag, 27. Januar, wirbt. Einlass an den Abenden ohne Platzreservierung ist um 18.30 Uhr. Das Programm beginnt um 20 Uhr. Der Kartenvorverkauf startet am Samstag, 20. Januar, ab 10 Uhr bei der Tourist-Info im Haus des Gastes. Foto: Schwer