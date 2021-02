Schonach "Tür zu Tür" fällt dieses Jahr aus

Verkauft wurde nicht nur das Schonacher Narrernblatt, sondern auch das der Triberger Narrengemeinde Oberstadt. Die war bekanntlich erstmalig als Herausgeber eines Narrenblattes in Erscheinung getreten, weil der Radautrommler nicht erschienen war. "Und weil wir so ein gutes Verhältnis zur Oberstadt haben, verkaufen wir deren Ausgabe in Schonach und sie unsere in Triberg", verriet Mike Spinner vom Narrenrat.

Nicht nur der Verkauf des Narrenblattes verlief aufgrund der Pandemie ganz anders wie in den Jahren zuvor, die ganze Fasnet fiel ja mehr oder minder ins Wasser. Natürlich war die Narrenzunft Schonach darüber ziemlich traurig, aber närrisch wollte man trotzdem sein und auch die Bevölkerung mitnehmen.