Schonach Tobias Hofmeier Dorfschützenkönig

Oberschützenmeister Peter Börsig zeigte sich bei der Siegerehrung sehr zufrieden über die Beteiligung beim traditionellen Jedermann-Schießen.

Schonach. Eine ganze Woche lang war Hochbetrieb im Schonacher Paradies, denn nicht nur jeder Mann konnte mitmachen, sondern auch jede Frau, die Lust hatte.

Fast bei allen Disziplinen gab es einen Zuwachs an Teilnehmern im Gegensatz zu den Vorjahren. Auch der neue Schießstand mit den elektronischen Luftgewehranlagen zog eine ganze Schar zusätzliche Interessenten an. Bei den Auszubildenden, die um den Jugendpokal kämpften, habe es ebenfalls einen neuen Rekord gegeben, es kamen so viele wie noch nie.