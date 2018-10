Schonach Thorben Kern startet in zweiter Bundesliga

Seit mehreren Jahren trainiert der junge Schonacher ein- bis zweimal in der Woche zusätzlich noch in Schiltach. Beim ersten Bundesliga-Einsatz gegen VfL Kirchheim und Teck turnte Kern am Boden, Sprung und Barren. Er zeigte tolle Übungen.

Die nächsten Heimwettkämpfe sind am 13. Oktober gegen TG Allgäu, 20. Oktober gegen STTV Singen, 10. November gegen SV Pfuhl, Beginn ist um 16 Uhr In der Sporthalle Schiltach/Schenkenzell.

Die Turnerinnen in der Gau-klasse des Turnvereins Schonach starten in die Ligarunde am Sonntag, 14. Oktober, um 9 Uhr in der Sporthalle Schonach.