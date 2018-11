Schonach Termine schon im Frühjahr vergeben

Die Adventsfenster sind im ganzen Dorf verteilt, außerdem geht es in die Außenbezirke zu Daniela Schuler in den Laubwald, zu Sonja Stolz an den Rotenberg und ins Paradies zu Pamela Fehrenbach. Den Abschluss am Heiligabend bestreitet die Gruppe Kairos mit dem Krippenspiel in der Pfarrkirche St. Urban.

Das Organisationsduo verteilte die Informationsblätter und die Sterne an die Teilnehmer und bot, bei weiteren Fragen seine Hilfe an. Schuler und Spath bekräftigten übereinstimmend, dass sie weiterhin für die Organisation der Adventsaktion verantwortlich zeichnen möchten.

Schuler erinnerte an die Initiatorinnen Martina Hör und Marlies Schneider, die die Adventszeit in Schonach lebendig werden ließen. Der Lebendige Adventskalender, sagte sie, begleitete nicht nur zahlreiche Erwachsene durch die Zeit, mittlerweile kennen die meisten Schonacher Jugendlichen den Adventskalender als festen Bestandteil der Vorweihnachtszeit. "Ich freu’ mich, dass ihr die Aktion unterstützt und bin gespannt, was ihr vorbereitet habt", bestätigte Schuler.

Franz Hör und Andreas Schneider werden den Adventskalender auf Wunsch wieder musikalisch begleiten und Harald Schneider sorgt erneut für dessen Aufbereitung.

Weihnachtliche Fenster

Die Fenster werden um 18 Uhr geöffnet und präsentieren adventliche und weihnachtliche Themen. Ein gemütliches Beisammensein ist zwar nicht zwingend erforderlich, hat sich jedoch fest eingebürgert. Die Texte werden, wetterfest verpackt, den Fenstern angehängt, so dass auch bei späteren Besuchern sich der Sinn erklärt.

Bis zum 6. Januar 2019 können sich die Schonacher und die Gäste die Fenster jeden Abend zwischen 18 und 22 Uhr anschauen. Mit einem kurzen Rückblick wird die Aktion am 8. Januar um 19 Uhr im Haus des Gastes mit der Sternrückgabe beendet.