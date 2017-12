Schonach Tauziehen im Rat um Unterhaltsmittel

Schonach. Diese hatten das Gespräch mit den Fraktionen und der Gemeinde gesucht und waren nun in großer Anzahl in der jüngsten Gemeinderatssitzung erschienen.

Bürgermeister Frey sah sich daher veranlasst, dieses Thema anzusprechen. Die Streichungen hätte man vorgenommen, weil man überall sparen müsse, so auch beim Kindergarten. Er bat darum, die allgemeine Lage der Gemeinde zu beachten, erläuterte aber auch, dass man in den letzten Jahren nahezu eine halbe Million Euro in den Kindergarten investiert hatte, eine Tatsache, die zeige, dass der Kindergarten der Gemeinde am Herzen läge. Man sei sich sehr wohl bewusst, dass für 2018 viele Wünsche offen seien. "Bitte aber respektieren Sie aus den genannten Gründen, dass wir nicht auf die volle Summe gehen können."

Stadtrat Volker Kölsch (SPD) erklärte, dass man sich intensiv mit dem Thema beschäftigt und auch mit den Erzieherinnen geredet hatte. Zwar wolle man nicht die Anfangs veranschlagte Summe von rund 75 000 Euro genehmigen, stelle aber seitens seiner Fraktion dennoch den Antrag, die geplanten 25 000 Euro auf 35 000 Euro zu erhöhen, damit der Kindergarten in Eigenverantwortung die wichtigsten Maßnahmen veranlassen könne. Dabei habe man seitens der SPD bewusst die Brandschutzmaßnahme nicht beachtet, da hier noch keine näheren Angaben oder Anforderungen vorlägen. Sollte tatsächlich die Anforderung kommen, müsste man diese Abreiten selbstverständlich ausführen, die Summe käme dann noch oben drauf.