Schonach Szenen ganz spontan

Die junge zehnköpfige Gruppe aus Freiburg, zu der auch Jonas Hiestand aus Schonach gehört, besteht aus Studierenden und Absolventen der Universität Freiburg. Seit drei Jahren probt die Gruppe unter regelmäßig und tritt mit ihren Theatershows in und um Freiburg auf.

Die Schauspieler wissen, wie sie mit Spielfreude und Kreativität ein Publikum begeistern können. Was in Schonach genau gespielt wird, weiß bis zu Beginn des Auftritts noch niemand. In unterschiedlich angelegten Szenen wird nach einer Vorgabe aus dem Publikum eine Handlung völlig spontan improvisiert.

Der Auftritt findet am Freitag, 4. Mai, ab 19.30 Uhr im großen Saal des Pfarrzentrums Schonach statt. Der Eintritt für die Veranstaltung ist frei.