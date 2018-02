Schonach Stromausfälle werden zum Problem

Schonach. Man habe vermehrt Beschwerden seitens Bürger erhalten, erklärte Bürgermeister Jörg Frey in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend. Auch seitens der Feuerwehr wurde man darauf angesprochen: Fällt der Strom aus, lassen sich die Tore der Feuerwehrgaragen nicht öffnen. Der Gemeinde, so betonte er, lägen diese Vorfälle sehr am Herzen. Aus diesem Grund hatte man auch Erik Hugel, Geschäftsführer des Stromversorgers EGT Energie in die Gemeinderatssitzung eingeladen, um zu hören, wie die EGT mit diesen Problemen umgeht.

Wetterereignisse als Hauptgrund ausgemacht

Erik Hugel erklärte, er sei gerne gekommen, Auch die EGT, fänden es nicht lustig, wenn der Strom ausfällt. Er ging zuerst auf die Wetterereignisse, die Hauptgrund für die Ausfälle sind, ein. Seine Aufzeichnungen gingen bis 1990 zurück, auffällig daran war, dass die extremen Wetterereignisse in immer kürzeren Abständen auftreten. Alleine seit Oktober 2017 hatte man drei solcher Fälle. Durch Schneebruch und Sturm wurde der Strom im Bereich der 20-KV-Leitung im Obertal der Stromfluss für insgesamt rund eine Stunde unterbrochen.