Schonach Stelldichein vor der Lok

Diese Möglichkeit wurde genutzt, um erste Erfahrungen und Begebenheiten auszutauschen. Auch das obligatorische Gruppenfoto wurde aufgenommen. Weiter ging es mit dem Zug nach Konstanz, wo sie am Hafen vom Lächeln der "Imperia" begrüßt wurden. Zum Übersetzen zur Insel Mainau mit kurzem Halt in Uhldingen bedienten sich die Ausflüger der "Thurgau", ein Schiff der Schweizer Schiffahrtsflotte. Bei der Überfahrt wurden die Jahrgänger von der Sonne so verwöhnt, so dass beinahe Urlaubsfeeling aufgekommen wäre. Auf der Mainau angekommen stärkten sie sich zuerst und wurden durch ein dreigängiges Menü verwöhnt. Danach wurde die Insel erkundet, Blumenschönheiten, Schmettelingshaus und vieles mehr in Augenschein genommen. Bei Kaffee und Kuchen nutze die Gruppe die letzten Sonnenstrahlen, bevor sie die "Thurgau" wieder nach Konstanz brachte.

Wieder in Schonach angekommen steuerten die Jahrgänger Birgit’s Bistro an. Beim gemütlichen Abendessen gab es noch viel zu erzählen zu den Jahren dazwischen, aber auch zur gemeinsamen Kindheit mit dem unvermeidlichen "weißt du noch". Auch wurde beschlossen, den fünfjährigen Rhythmus zu ändern und sich künftig jedes Jahr zu treffen.