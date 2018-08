Schonach Staatsekretärin besucht Schonach

"Da wurde nicht nur geschwätzt, sondern angepackt", beschrieb Bürgermeister Frey die Grabarbeiten der Landwirte und Anlieger im vergangenen halben Jahr. Bei der Gemeinschaft auf dem Rensberg wären so rund fünf Kilometer in Eigenleistung verlegt worden. Er rechnet damit, dass die Nahtstellen in der Glasfaserversorgung im letzten Vierteljahr des Jahres geschlossen werden können. Nach der Erschließung auf dem Rensberg und im Holz, plant die Gemeindeverwaltung das Gewann Paradies als nächstes Projekt. Sven Hinterseh erklärte, dass die 25 Millionen Landeszuschuss für das Kreisprojekt Breitbandausbau gut angelegt wären, zumal die Gemeinde Schonach in den grundlegenden Arbeiten erst einmal selbst ans Glasfaser angeschlossen werden musste. Der Zweckverband konnte das schnelle Internet für die Gemeinde 2016 in Betrieb nehmen. Er bezeichnete eine stabile und leistungsfähige Internetverbindung als Grundlage für die Zukunft im ländlichen Raum. Gleichzeitig betonte er die gute Zusammenarbeit des Kreises mit den Kommunen. CDU-Landtagsabgeordneter Karl Rombach dankte stellvertretend dem Landratsamt und der Gemeindeverwaltung für das Engagement und lobte die Leistungen, die vor Ort erbracht wurden.