Schonach Sportler aus acht Nationen erwartet

Das Ganze sei schon etwas verrückt, wenn man zurückblicke. "Vergangenes Jahr gab es Anfang Januar ein Schneechaos. Es hat wahnsinnig geschneit bei den Wettbewerben und dieses Jahr haben wir, wie es aussieht, genau das Gegenteil. Was 2017 zu viel war, haben wir jetzt zu wenig Schnee", so Spitz. Sie und die weiteren Verantwortlichen des SC-Schonach sind froh über die gute Zusammenarbeit mit dem SC Hinterzarten, dem SC Schönwald und dem Förderverein Biathlon. Mit deren hilfreicher Unterstützung könne der SC Schonach den Alpencup erneut durchführen. Da der SC Hinterzarten am Samstagnachmittag und Sonntagvormittag noch Alpencup-Spezialspringen veranstaltet, wurde das Programm für die Kombinierer von drei auf zwei Wettbewerbe verkürzt.Insgesamt werden rund 90 Nachwuchsathleten der Jahrgänge 1998 bis 2005 aus den acht Nationen Frankreich, Italien, Österreich, Schweiz, Slowenien, Tschechien, Polen und Deutschland zum Alpencup erwartet. Auch heimische Sportler werden voraussichtlich am Start sein. Untergebracht sind die auswärtigen Wintersportler, rund 60 Herren Nordische Kombination, 30 Damen Skisprung/Nordische Kombination, in Schonach und Hinterzarten.