Schonach Sportabzeichen für 75 junge Talente

Bronze erhielten in diesem Jahr die Jugendlichen Michelle Cabrio und Chantal Paul. Das Abzeichen in Silber konnte der Turnverein an folgende Jugendliche verleihen: Melisa Eren, Amalia Heinz, Franziska und Pia Schwer sowie Tom Glück. Gleichzeitig ging die Auszeichnung in Gold an Leonie Böhm, Jolina und Vivian Burger, Melina Dieterle, Kim Dinger, Anika und Julia Dotter, Emily Feibel, Viktoria Hackenjos, Hanna Hummel, Alina und Jana Kammerer, Marie-Sophie Kienzler, Sofie Köhler, Tara Lange, Jana, Nele und Nina Palmer, Madeleine Pfeiffer, Madlene und Michelle Reuter, Lena und Leni Ringwald, Hannah und Lena Runge, Selina und Vivien Seifert, Lena Slacki, Joleen und Lulie Schlieter, Jana, Kim, Lucy und Pia Schmidt, Annika und Tanja Schwer, Anouk Stockburger, Zoe Veith, Michelle Winterer, Marius Dieterle, Ben und Marc Dold, Nick Dufner, Tom Feser, Ron Glück, Oliver Haas, Laurin Hör, Johannes Schuler, Tim Schwenteck, Christopher Stommer sowie Luca Wisser.

Geehrt wurden ferner die Realschüler, die ihr SE-Projekt (Soziales Engagement) beim Turnverein absolviert hatten sowie alle erfolgreichen jungen Wettkampfturner.