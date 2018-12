Schonach Spende fürs Skiteam

"Es ist uns immer wieder eine große Freude, aber auch eine Verpflichtung, die Jugendarbeit in der Geschäftsregion der Bank zu unterstützen. Gerade in diesen Bereichen wird eine mustergültige Arbeit und Integration geleistet, was ohne das Engagement vieler im Ehrenamt und zielgerichtetes Sponsoring gar nicht möglich wäre", so Manfred Kuner.

Trainer Hansjörg Jäkle bedankte sich für die großzügige Spende und freute sich zusammen mit seinem Trainerstab und den jungen Nachwuchssportlern über diese dringend benötigte und daher willkommene Unterstützung.