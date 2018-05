Schonach Sonnwendfahrt der MTB-Freunde: Nonstop nach Augsburgradeln

Neun sportliche Fahrer beteiligten sich mit ihren Rennrädern an der traditionellen Langstreckenfahrt, die dieses Jahr zum achten Mal an den langen Tagen des Jahres durchgeführt wurde.

Noch vor Tagesanbruch ging es am Samstag um 3 Uhr morgens in Schonach los. Über das Breg- und Donautal über Beuron führte die Strecke bis Sigmaringen, von dort aus wurden die unzähligen Wellen und Anstiege der Schwäbischen Alb in Richtung Osten bezwungen. Drei logistische Haltpunkte wurden nach jeweils 75 Kilometern eingelegt.

Nach 310 anstrengenden Kilometern, die Anstiege summierten sich auf 2600 Gesamt-Höhenmeter und der kräftige Ostwind verlangte dabei viel Willenskraft ab, erreichte die Gruppe pannenfrei bei einem Fahrschnitt von 27,5 Kilometer pro Stunde das Ziel, die Innenstadt des historischen Augsburg.