Schonach Slopestyle-Contest geht in zweite Runde

Im vergangenen Jahr fand die Premiere statt und die lief durchaus erfolgreich ab. Grund genug also, auch 2018 wieder einen solchen Wettbewerb anzubieten.

Skifahrer und Snowboarder zeigen spektakuläre Tricks

Am Samstag, 24. Februar, werden Skifahrer und Snowboarder auf der Contest-Line am Josenpark kreative und spektakuläre Tricks zeigen. Am Winterberg wollen die Veranstalter fünf sogenannte Obstacles (Rails und Boxen) sowie vier Kicker in unterschiedlichen Größen platzieren, auf denen die Teilnehmer ihre garantiert spektakulären Sprünge zeigen.