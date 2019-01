Schonach Skivereine gehen den Nachwuchsmangel an

Schonach. Überall und in allen möglichen Vereinen herrscht Nachwuchsmangel. Davon sind auch der Skiclub Schonach, der Skiverein Rohrhardsberg und das Skiteam Schonach-Rohrhardsberg nicht verschont geblieben – doch man bemüht sich um den Nachwuchs. Nun boten die Vereine in diesem Jahr nach dem Schnuppern am Wochenende ein zusätzliches Langlauf-Training unter der Leitung von ausgebildeten DSV-Trainern an.

Das Projekt "Schule und Verein", bei dem das DSV-Infomobil vor Ort ist, verfolgt das Ziel, in Zusammenarbeit mit den Schulen möglichst viele Kinder für den nordischen Skisport zu begeistern. Dazu ist das Infomobil des Deutschen Skiverbands in ganz Deutschland unterwegs und schickt hervorragend ausgebildete Lizenz-Trainer des DSV zu den interessierten Vereinen und Schulen.

In der Regel reisen die Trainer am frühen Nachmittag an und bieten ein Training für Aktive und junge Läufer des Vereins an, tags drauf beginnt ein Training, oftmals für wirklich ungeübte Anfänger mit den Grundschülern. Am Dienstag gab es ein generationenübergreifendes Training. Die Übungseinheiten begannen um 17.30 Uhr im Skistadion Wittenbach und waren speziell für die Mitglieder der Vereine gedacht.