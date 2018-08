Schonach Skiteam auf ersten gemeinsamen Trainingslehrgang

Schonach. Am vergangenen Wochenende ging es sowohl nass als auch heiß an der Schönwälder Schanzenhütte her. Die Langläufer und Skispringer des Skiteam Schonach-Rohrhardsberg trafen sich für einen gemeinsamen Trainingslehrgang. "Ziel des ersten gemeinsamen Trainingslehrgangs war es, die jungen Sportler durch Spaß und einem gestärkten Gemeinschaftsgefühl Motivation für die kommende Saison 2018/2019 zu schöpfen", so die Trainer des Skiteams, die das Wochenende ins Leben gerufen haben.

Bereits am Samstagmorgen ging es für die rund ein Duzend nordischen Sportler los. Nach dem Beziehen des Schlaflagers in der Schanzenhütte Schönwald stand die erste Trainingseinheit auf dem Programm. In einem ersten Kennenlernspiel konkurrierten die Athleten aus dem Langlauf- und Skisprunglager gegeneinander und konnten so den Gegenüber besser kennenlernen. Anschließend bewiesen sie sich in einem Parcours, wobei es auf die koordinativen Fähigkeiten ankam. Es stellte sich schnell heraus, welches Kind koordinativ fit ist und welches noch vieles dabei lernen kann. Um das leibliche Wohl mittags sorgten sich die Skiclub-Vorstände Heidi Spitz und Gunter Schuster. Nach dem Essen spülten die Kinder ihr benutztes Geschirr selbst ab und verbrachten ihre Freizeit ebenfalls sportlich. Slackline, Fußbälle, Reifen und viele weitere Gegenstände hatten sie zur Verfügung.

Am Samstagnachmittag trennten sich die beiden Lager wieder. Für die Skispringer stand das Sprungtraining, für die Langläufer Skirollertraining auf der Rollerstrecke im Weißenbach an. Nach der harten Arbeit schienen die jungen Sportler immer noch nicht müde zu sein. Sie zogen sich sogenannte Miniski an und fuhren damit den bewässerten Auslauf der Jugendschanzen in Schönwald hinunter. Trotz anhaltenden Regens hatten sie dabei jede Menge Spaß.