Die Trachtengruppe Schonach hat ihren nächsten, großen Schwarzwaldabend am Freitag, 22. Juni, um 20.30 Uhr im Schwarzwaldgasthof Schwanen. Dazu lädt neben der Trachtengruppe auch die Landjugend ein. Geboten werden Spezialitäten und Schmankerl, nicht nur in kulinarischer Hinsicht. Es werden Merkmale und Klischees des Schwarzwalds angesprochen und die Besucher aufgeklärt. Angefangen von der Kirschtorte, dem Bollenhut, dem Schwarzwälder Speck und Kirschwasser bis hin zur Kuckuckuhr. Tatsächlich nehmen die heimischen Akteure die Besucher mit auf eine Reise in die Vergangenheit und zeigen Sitten und Bräuche aus der vergangenen Zeit. Alte Traditionen und Handwerksberufe werden vorgestellt. Gesang und Tanz darf bei solch einer Darbietung auch nicht fehlen. Im Anschluss an das Programm spielt die vereinseigene Kapelle "Die Alte Garde" zur Unterhaltung und Tanz auf. Am Sonntag, 22. Juli, findet bei gutem Wetter der beliebte Heimatnachmittag vor der idyllischen Kulisse des Paradieshofs statt. Ein Besuch lohnt sich allemal. Fotos: Klausmann