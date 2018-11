Schonach Selbstbehauptung durch die Stimme wichtig

Psychische und auch physische Abwehr stellten die beiden Trainer vor. "Sie zeigen sich immer dann schon von vornherein als Opfertyp, wenn sie ihren Blick zu Boden gerichtet haben und schüchtern daherkommen", betonte Schramm. Fehlendes Selbstbewusstsein strahle man geradezu aus, sagte der Trainer. Vor allem gelte es, nicht zu verkrampfen. "Das macht automatisch auch ein Angreifer und das macht es viel schwerer, sich zu befreien", sprachs und bewies, wie locker es gehen kann. Sowohl psychische als auch physische Teilbereiche ergäben ein schlüssiges Ganzes, wenn sie miteinander verschmelzen.

"Wenn jemand Aggression ausstrahlt und entschlossen auf sie zukommt, wehren Sie ihn ab mit ausgestrecktem Arm, dabei liegt die Hand auf seinem Gesicht, so dass möglichst beide Augen bedeckt sind.

Das darf ihm durchaus wehtun, vor allem, wenn dabei die Handwurzel seine Nase trifft. Die andere Hand schlägt ausgestreckt mit den geübten Wörtern auf sein Brustbein und stößt ihn zurück", zeigten die erfahrenen Trainer die Vorgehensweise auf. Vom berüchtigten "Tritt in den Schritt" raten sie ab – denn nach dem Schmerz komme schnell die Wut.

Das alles wurde geübt – und schnell ging es weiter. Die Hand im Gesicht werde nach unten gezogen, so dass entweder das Kinn oder die empfindliche Nase umfasst wird. Die andere Hand werde dazu genutzt, einen kurzen, kräftigen Schlag in die Rückenparty auszuüben – und in der schnellen Vorwärtsbewegung könne man den Gegner zu Fall bringen. "Laufen Sie danach weiter", so der Rat der Experten, die noch viele weitere Tipps und Kniffe parat hatten.

Für die elf Teilnehmer, die vorwiegend aus Triberg kamen, darunter auch vier Jungs, gab es weitere Übungen in Theorie und Praxis, bei denen sie bei den Coachs auch mal kräftiger zulangen durften. Trotz aller Übung, so Schramm, gelte aber immer ein Grundsatz: "Gefahren erkennen, Gefahren vermeiden!"