Schonach Selbst bei Loopings sitzt die Brille fest

Mittels 3D-Brille, in die ein Mobiltelefon als Filmträger eingesetzt wird, wird dem Fahrer eine ganz andere Umgebung suggeriert als die, auf der er sich gerade befindet. Im Bereich der Computerspiele ist die Technik schon lange verbreitet, bei rasanten Fahrgeschäften allerdings benötigt man andere Voraussetzungen. So dürfen die Brillen selbst bei Loopings und hoher Geschwindigkeit nicht verrutschen, Stabilität und vor allem Hygiene spielen eine maßgebliche Rolle. Die Technik ist vorhanden, aber wie bringt man sie in die Bahn respektive an den Mitfahrer?

Im August 2017 trat der Freizeitpark an Bernd Kaltenbach mit der Frage heran, ob er eine effektive Lösung anbieten könnte. Der gelernte Schreiner machte sich an die Arbeit, entwickelte eine Kopfhalterung im 3D-Druckverfahren, in die die vorhandene 3D-Brille eingesetzt wird, die alle geforderten Maßgaben wie Stabilität, gute Reinigungsmöglichkeit und fester Sitz auf dem Kopf des Trägers erfüllte.

Der erste Prototyp bestand den Test auf der Pegasus-Bahn mit Bravour, der Park erteilte sofort einen Auftrag. "Es war schon eine intensive Zeit, bis wir das soweit hatten", gab Kaltenbach zu. Aber mittlerweile stehe das Produkt. Was aber nicht heißt, dass nun Stillstand herrscht. "Wir entwickeln und verbessern ständig weiter, erfüllen nach Möglichkeit auch Kundenwünsche".

Vier Mitarbeiter setzen die Konstruktion in Schonach zusammen, die eigentliche 3D-Brille wird von den Herstellern zugekauft. Polsterungen und Riemen kommen von der Firma Scherzinger aus Triberg. Nach dem 3D-Seriendruck, der die Einzelteile herstellt, dauert die Montage rund zwei Stunden – dann ist das Produkt fertig für den Versand. Und der erfolgt mittlerweile weltweit.

Der Park selbst beteiligte sich an den Entwicklungskosten und vermittelt Kaltenbach nun laufend weitere Aufträge. Das "Medicap" – so der mittlerweile geschützte Name des Produkts made in Schonach –­ findet sich mittlerweile in Freizeitparks auf der ganzen Welt: in dem Legoland Malaysia etwa, dem Las Vegas MGM Resort in den USA, der EMAAR Dubai Mall, dem Chimelong Paradise in China, dem Tusenfry Norwegen oder dem BonBon Land in Dänemark. Aktuell wird eine Serie für einen Freizeitpark in Mexiko montiert.

Tüftler Kaltenbach ist sehr oft selbst vor Ort, stellt das Produkt vor, weist die Mitarbeiter ein und informiert über Weiterentwicklungen. "Wir produzieren nicht nur, wir übernehmen auch den Service", betont Kaltenbach. So kommen aus den Freizeitparks weltweit Pakete in der kleinen Werkstatt an Schonachs Hauptstraße an: Hier muss ein Riemen erneuert werden, dort fehlt der Einstellknopf, hier ist ein Plastikteil abgeplatzt.

"Die Reparaturen", so freut sich Kaltenbach, "entwickeln sich zu einem lukrativen Nebengeschäft." Geprüft sind die Produkte natürlich auch, "nicht vom TÜV, denn er prüft nur das, wofür es schon ein Prüfprotokoll gibt". Das "Medicap" ist dagegen eine komplette Neuentwicklung. Für solche Produkte gibt es das TÜG-Siegel – und dieses hat Kaltenbachs Brillengestell bekommen.