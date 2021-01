Schonach Seit 65 Jahren glücklich miteinander

An den Wochenenden ging er mit seinen Freunden öfter zum Tanzabend ins ehemalige Gasthaus Schwert im Schonacher Untertal. Mit 22 Jahren lernte er dort die 18-jährige Hilda Wehrle kennen, die ihm gar bald den Kopf verdrehte.

Die junge Tribergerin, die mit ihren Eltern und ihrem Bruder in der Unteren Geutsche wohnte, hatte nach der Volksschule eine Lehre zur Damenschneiderin absolviert, arbeitete aber anschließend in der Fabrik. Der strebsame Metzgergeselle Ewald Dold wollte aber erst heiraten, wenn er seinen Meisterbrief in der Tasche hatte. Mit viel Eifer erreichte er bereits mit 25 Jahren sein stolzes Ziel, und so konnte sich das Brautpaar im Januar 1956 in der Triberger Wallfahrtskirche „Maria in der Tanne“ vor Pfarrer Friedrich Opitz das Ja-Wort geben.

Nach der Hochzeit zog das junge Ehepaar in den Schonacher Haldenhof oberhalb des Triberger Bahnhofs, denn dort lebten inzwischen die Schwiegereltern von Ewald Dold. Der junge Metzgermeister leitete danach bis zum Ruhestand den Triberger Schlachthof unterhalb der heutigen Realschule, während seine Frau den Haushalt führte und die beiden Kinder betreute.

Der Haldenhof aus dem 17. Jahrhundert wurde vor rund 30 Jahren abgebaut und im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck bei Tuttlingen wieder aufgestellt, wo er seither den Mittelpunkt der Baugruppe Schwarzwald bildet.

Doch bevor Familie Dold ihre Mietwohnung verlor, kaufte der erfolgreiche Metzgermeister gemeinsam mit seinem Sohn ein Haus in der Schonacher Waldstraße mit herrlichem Blick auf das Skidorf. Im Wohnzimmer des Jubelpaars hängt auch eine Schilderuhr mit dem Bild des originalgetreuen Haldenhofs.