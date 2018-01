Schonach Sein erster Tag in Schonach bleibt unvergessen

Ohne die rote Jacke nicht sofort erkannt

Als Mitglied des DRK Schonach war er seit 1956 viele Stunden in der Woche für seine Mitmenschen im Einsatz – ob als Gruppenführer, Bereitschaftsleiter oder Ausbilder für Ersthelfer. So kam es auch oft vor, dass ihn die Schonacher in ziviler Kleidung nicht sofort erkannten. "Ich war halt immer der im roten Kittel", schmunzelt der 80-Jährige. 20 Jahre lang organisierten er und seine Frau Kleiderspenden für Bedürftige in Ungarn. Zehnmal reisten die beiden auch mit nach Budapest, um dort zu helfen.

Den "Dienst am Nächsten" verrichtete er immer mit großer Selbstverständlichkeit. "Es geht nicht darum, ob man was davon hat, oder nicht", sagt er. "Es hat einfach Spaß gemacht." So waren die Eheleute zuletzt auch einige Jahre für die Essensausgabe im DRK-Heim für die Ganztagesschüler der Dom Clemente Schule verantwortlich. "Das war eine schöne Zeit mit den Schülern", sagt Arnold Baranowski rückblickend. "Manche Kinder sprechen uns noch heute an."

Aus dem aktiven Rotkreuzdienst zog sich das DRK-Urgestein kürzlich zurück. Gemeinsam mit seiner Frau genießt er bei guter Gesundheit und Zufriedenheit das Leben im Heimatort.