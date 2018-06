Schonach Schweißperlen an der "Schotten-Egge"

Mehr oder weniger einfallsreiche Team-Namen und ein ebensolches Outfit sorgten dabei für eine Highland-ähnliche Atmosphäre, wobei der Wettbewerb von den Teilnehmern nicht wirklich bierernst genommen wird, denn die Gegner werden dabei kräftig angefeuert. Bei dem Spiel besteht ein Team aus vier Teilnehmern, jeder der vier hat eine Station zu meistern und am Ende gibt es einen Teamwettbewerb.

Traditionell steht zuerst das Baumstamm-Werfen auf dem Programm. Dabei ist die Weite weniger maßgeblich, vielmehr steht an erster Stelle, dass sich der Stamm um die Längsachse dreht, bevor er fällt. Zudem ist eine Skala am Boden angebracht, aus der sich die diversen Punktzahlen ergeben, je nachdem, in welchem Feld die Stange landet. Das schaffte bei weitem nicht jeder gleich gut.

Beim zweiten Spiel, "Bau den Schotten" galt es, ein 3-D-Puzzle" in Form eines kleinen Schotten zusammenzusetzen. Immerhin kostete der Zusammenbau nur Hirnschmalz. Etwas vertan hatte sich das Vorbereitungs-Team um Burger bei der "Schotten-Egge". Dabei musste jedes Team einen sehr langen Parcours bewältigen und als Egge eine Schneekette eines großen Traktors hinter sich her ziehen. Das sind bei den Hinterrädern für die Männer rund 100 Kilogramm, die Frauen erhielten zwar eine vom Vorderrad, aber auch das waren rund 50 Kilogramm. Für die älteren Teilnehmer etwas leichter war das Spiel "Quer durch die Highlands" auf Stelzen. Beim abschließenden Mannschaftsspiel "Schotten-Turm" mussten bis zu 25 Bierkisten gestapelt werden - allerdings nicht in die Höhe, sondern horizontal. Die Crux: Dabei musste jede fünfte Kiste eine Blaue sein.

Begleitet wurden der Einmarsch sowie die Spiele durch die "Caverhill Guardians" vom Hardt, die schon im letzten Jahr für echt schottische Atmosphäre sorgten – allerdings hatte es lediglich eine kleine Abordnung bis zum Rohrhardsberg geschafft. Nach harten Prüfungen waren es bei den Frauen die Titelverteidigerinnen des FC Schönwald, den Pokal mit nach Hause zu nehmen, bei den Herren siegten die "Bierkönige".

Im Anschluss an die Siegerehrung gab es einige Zuschauer im Zelt, die sich das WM-Fußballspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Schweden anschauten.