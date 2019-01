Schonach. An einigen öffentlichen Gebäuden in Schonach wurden Defibrillatoren zur Nutzung für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt. Im Notfall können mit den Geräten Leben gerettet werden. Doch wie funktioniert ein Defibrillator? Der DRK-Ortsverein Triberg-Schonach bietet kurze Schulungen an, die am Samstag, 19. Januar, zwischen 10 und 16 Uhr im DRK-Depot in der Schulstraße 2, im Untergeschoss des alten Schulhauses stattfinden. Die Schulung ist kostenlos. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich", informiert Bürgermeister Jörg Frey und hofft, "dass viele Bürger das hilfreiche Angebot des DRK-Ortsvereins auch nutzen werden". Ein Defibrillator verbessert die Chancen einer erfolgreichen Herz-Lungen-Wiederbelebung.